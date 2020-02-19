PATERNÒ: AUTO IN FIAMME, FOTO
A cura di Redazione
19 febbraio 2020 07:43
Intorno alle 23.30, la Sala operativo del Comando ha ricevuto una richiesta di intervento per una vettura in fiamme.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che è giunta in via G.B.Nicolosi in pochi minuti.
Gli operatori hanno spento l’incendio e hanno messo in sicurezza lo scenario.
Al momento non sono note le cause dell’incendio: accertamenti in corso.