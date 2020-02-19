PATERNÒ: AUTO IN FIAMME, FOTO

Intorno alle 23.30, la Sala operativo del Comando ha ricevuto una richiesta di intervento per una vettura in fiamme.Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che è giunt...

Intorno alle 23.30, la Sala operativo del Comando ha ricevuto una richiesta di intervento per una vettura in fiamme.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che è giunta in via G.B.Nicolosi in pochi minuti.

Gli operatori hanno spento l’incendio e hanno messo in sicurezza lo scenario.

Al momento non sono note le cause dell’incendio: accertamenti in corso.