Paternò, auto in fiamme in Corso del Popolo: traffico in tilt
PATERNO’ – Paura questa mattina, martedì 1 ottobre 2025, intorno alle ore 10:30, in Corso del Popolo, davanti l’istituto “Scientifico”.Un’auto, mentre era in marcia, ha improvvisamente preso fuoco.Le...
PATERNO’ – Paura questa mattina, martedì 1 ottobre 2025, intorno alle ore 10:30, in Corso del Popolo, davanti l’istituto “Scientifico”.
Un’auto, mentre era in marcia, ha improvvisamente preso fuoco.
Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura, che era parcheggiata generando momenti di apprensione tra i presenti.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.
L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’importante arteria cittadina, con disagi per automobilisti e mezzi in transito.
Al momento non sono note le cause precise del rogo; saranno gli accertamenti successivi a stabilirne l’origine.
Non si registrano feriti.