Paternò, auto in fiamme in Corso del Popolo: traffico in tilt

PATERNO’ – Paura questa mattina, martedì 1 ottobre 2025, intorno alle ore 10:30, in Corso del Popolo, davanti l’istituto “Scientifico”.

Un’auto, mentre era in marcia, ha improvvisamente preso fuoco.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura, che era parcheggiata generando momenti di apprensione tra i presenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico lungo l’importante arteria cittadina, con disagi per automobilisti e mezzi in transito.

Al momento non sono note le cause precise del rogo; saranno gli accertamenti successivi a stabilirne l’origine.

Non si registrano feriti.