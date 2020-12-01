PATERNO': AUTO IN FIAMME IN PIENO CENTRO STORICO

Un incendio di un’autovettura è avvenuto nella prima serata di oggi 01 dicembre 2020, intorno alle ore 19, in pieno centro storico, in via dei Normanni dietro la Chiesa di Santa Barbara.L’auto, una Fi...

Un incendio di un’autovettura è avvenuto nella prima serata di oggi 01 dicembre 2020, intorno alle ore 19, in pieno centro storico, in via dei Normanni dietro la Chiesa di Santa Barbara.

L’auto, una Fiat Uno che era in sosta, forse a causa di un corto circuito è stata in pochi minuti avvolta dalle fiamme andando completamente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nostro distaccamento per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona e una pattuglia della Polizia locale per la gestione del traffico , che è stato bloccato per un paio di minuti per permettere le operazioni di spegnimento in totale sicurezza, per fortuna, oltre all'auto, non si segnalano altri danni a persone o cose.