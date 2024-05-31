PATERNÒ: AUTO IN FIAMME IN VIA G.B. NICOLOSI

Momenti di paura oggi pomeriggio intorno alle ore 14 a Paternò, dove un incendio si è sviluppato su un'autovettura in via G.B. Nicolosi, all'incrocio con via Mediterraneo. A prendere fuoco improvvisam...

Momenti di paura oggi pomeriggio intorno alle ore 14 a Paternò, dove un incendio si è sviluppato su un'autovettura in via G.B. Nicolosi, all'incrocio con via Mediterraneo.

A prendere fuoco improvvisamente è stata una Volkswagen Golf, probabilmente a causa di un corto circuito.

Provvidenziale è stato l'intervento delle persone presenti nella zona, che con un estintore hanno rapidamente domato le fiamme, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Questi ultimi, giunti prontamente sul posto, hanno completato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza il veicolo.

Fortunatamente, non si registrano conseguenze per le persone presenti sul luogo. Il traffico nella zona ha subito solo leggeri rallentamenti, mentre i Carabinieri hanno svolto le consuete procedure di rito per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.