PATERNÒ: AUTO IN FIAMME IN VIA NAPOLI
FLASH
Tantissima paura pochi minuti fa in Via Napoli a Paternò, in zona villetta.
Una Fiat Punto parcheggiata ha preso fuoco.
Allertati dai residenti, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno gestito le fiamme provenienti dall'autovettura.
Da chiare le dinamiche dell’accaduto, dalle primissime notizie, pare che il veicolo abbia preso fuoco dall'interno a causa di un corto circuito
Seguiranno aggiornamenti.
Per fortuna non si segnalano danni alle persone
Di seguito alcune foto.