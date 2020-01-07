PATERNÒ: AUTO IN FIAMME IN VIA NAPOLI

95047

A cura di Redazione Redazione
07 gennaio 2020 13:51
News
FLASH

Tantissima paura pochi minuti fa in Via Napoli a Paternò, in zona villetta.

Una Fiat Punto parcheggiata ha preso fuoco.

Allertati dai residenti, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno gestito le fiamme provenienti dall'autovettura.

Da chiare le dinamiche dell’accaduto, dalle primissime notizie, pare che il veicolo abbia preso fuoco dall'interno a causa di un corto circuito

Seguiranno aggiornamenti.

Per fortuna non si segnalano danni alle persone

Di seguito alcune foto.

