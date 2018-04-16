PATERNO': AUTO IN FIAMME IN VIA POTENZA

Paura e fiamme intorno alle ore 22, in via Potenza, in zona scala vecchia Una vettura, precisamente una panda, è andata a fuoco, creando panico tra i residenti.

Momenti di paura, intorno alle ore 22, in via Potenza, zona scala vecchia, quando una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata, ha improvvisamente preso fuoco creando panico tra i residenti.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha iniziato a levarsi lingue di fuoco e il mezzo, avvolto dalle fiamme, ha iniziato a muoversi da solo rischiando di propagare l'incendio alle altre auto.

Nel frattempo, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, sono riusciti a spegnere l'incendio.

Sul posto i Carabinieri

In aggiornamento