PATERNO': AUTO IN FIAMME IN VIA POTENZA
Paura e fiamme intorno alle ore 22, in via Potenza, in zona scala vecchia Una vettura, precisamente una panda, è andata a fuoco, creando panico tra i residenti.
16 aprile 2018 23:00
Momenti di paura, intorno alle ore 22, in via Potenza, zona scala vecchia, quando una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata, ha improvvisamente preso fuoco creando panico tra i residenti.
Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha iniziato a levarsi lingue di fuoco e il mezzo, avvolto dalle fiamme, ha iniziato a muoversi da solo rischiando di propagare l'incendio alle altre auto.
Nel frattempo, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, sono riusciti a spegnere l'incendio.
Sul posto i Carabinieri
