Paternò, auto in fiamme in via Scala Vecchia: pochi minuti dopo incidente sulla SP134 di Motta Sant’Anastasia

PATERNÒ – Pomeriggio movimentato quello di oggi, sabato 8 novembre 2025, nel comprensorio paternese, dove – quasi in contemporanea – si sono verificati due distinti episodi di cronaca che hanno destato preoccupazione tra i residenti.

Il primo intorno alle ore 14:00, quando un’auto ha preso fuoco in via Scala Vecchia, nei pressi della zona conosciuta come la “salita Tre Case”. Le fiamme, probabilmente originate da un corto circuito, hanno interessato la parte anteriore di una Fiat Punto, che in pochi istanti è stata avvolta dal fumo.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che, notando le fiamme, hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, che hanno rapidamente domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando il propagarsi del rogo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le cause restano in corso di accertamento, ma la pista più probabile resta quella di un guasto elettrico al motore.

Poco dopo, alle 14:30 circa, un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 134, l’arteria che collega Motta Sant’Anastasia allo svincolo di Valcorrente, confluente sulla SS121.

Un’Audi A1, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita autonomamente di strada, terminando la propria corsa contro il terrapieno laterale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un 27enne, avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita di una curva, finendo sull’aiuola che costeggia la carreggiata e abbattendo un palo della segnaletica stradale. In quel momento, fortunatamente, nessun altro veicolo transitava nella direzione opposta.

Il giovane è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato all’ospedale San Marco di Catania per le cure e gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Motta Sant’Anastasia, che ha effettuato i rilievi e gestito la sicurezza della zona.

Nonostante l’incidente, la circolazione non ha subito particolari rallentamenti, e il traffico è rimasto regolare lungo la provinciale.

Le cause del sinistro sono tuttora al vaglio della Polizia Locale.