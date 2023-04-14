95047

PATERNÒ. AUTO IN FIAMME IN VIA STRANO

14 aprile 2023 10:35
Momenti di paura pochi minuti fa in via Strano a Paternò, dove un’auto, una Fiat Punto ha preso improvvisamente fuoco subito.

Pochi al momento i dettagli, fortunatamente l'occupante della vettura ha fatto in tempo a scendere prima che l’auto venisse avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio

Sul posto oltre i vvf è intervenuta un ambulanza del 118 per dare assistenza ad una donna.

Ad innescare le fiamme, un cortocircuito.

Nel tratto interessato dall'incidente si registrano per consentire le operazioni in totale sicurezza.

