17 febbraio 2019 22:40
PATERNO’: AUTO IN FIAMME IN VIA VITTORIO EMANUELE -
Paternò
News
Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 22.00, in via Vittorio Emanuele,  di fronte all'albergo Sicilia.

Per cause ancora in corso di accertamento un Opel corsa in sosta è andata a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo.

In aggiornamento

