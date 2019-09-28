PATERNO': AUTO IN FIAMME IN VIALE KENNEDY
28 settembre 2019 20:29
Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, questa mattina intorno alle ore 06.30 per spegnere l’incendio sviluppatosi dal vano motore di un’auto.
La macchina, parcheggiata all'interno di un cortile privato in viale Kennedy, per cause in via d'accertamento ha preso fuoco.
Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento che hanno impedito alle fiamme di propagarsi ulteriormente
Non si segnalano persone coinvolte.
