PATERNÒ. AUTO IN FIAMME. INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO
Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio di una Peugeot in sosta in viale Mediterraneo a Paternò.
L'incendio è avvenuto intorno alle 15,30 di oggi, 11 Febbraio 2022, ed ha avvolto completamente la vettura.
L'intervento celere dei vigili del fuoco del locale distaccamento ha evitato che le fiamme coinvolgessero un'altra auto parcheggiata davanti alla Peugeot, che invece ha subito notevoli danni.
Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, hanno prontamente domato le fiamme, ma il mezzo, ripetiamo, è andato totalmente distrutto.
Una volta terminate le operazioni di spegnimento, è stata messa in sicurezza la zona e poi hanno preso il via i rilievi per stabilire con esattezza le cause che hanno causato i fatti.