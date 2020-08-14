PATERNÒ: AUTO IN FIAMME NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO DI VIA N.SAURO

in fiamme questo pomeriggio a Paternò.Intorno alle ore 18 nel parcheggio del supermercato di via Nazario Sauro, un autovettura alimentata a gas, ha preso improvvisamente fuoco.Non si cono...

###FLASH

Auto in fiamme questo pomeriggio a Paternò.

Intorno alle ore 18 nel parcheggio del supermercato di via Nazario Sauro, un autovettura alimentata a gas, ha preso improvvisamente fuoco.

Non si conoscono le cause che hanno innescato l'incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo, ed i Carabinieri della locale stazione.

Per fortuna nessun problema per le persone.