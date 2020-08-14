PATERNÒ: AUTO IN FIAMME NEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO DI VIA N.SAURO
A cura di Redazione
14 agosto 2020 18:31
###FLASH
Auto in fiamme questo pomeriggio a Paternò.
Intorno alle ore 18 nel parcheggio del supermercato di via Nazario Sauro, un autovettura alimentata a gas, ha preso improvvisamente fuoco.
Non si conoscono le cause che hanno innescato l'incendio.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo, ed i Carabinieri della locale stazione.
Per fortuna nessun problema per le persone.