PATERNO': AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2018 09:48
PATERNO': AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE -
News
Auto in fiamme questa notte, L’incendio si è verificato intorno alle ore 3 in zona Ardizzone

Per cause ancora in corso di accertamento un’autovettura in sosta è andata a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo.

