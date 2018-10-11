PATERNO': AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE
A cura di Redazione
11 ottobre 2018 09:48
Auto in fiamme questa notte, L’incendio si è verificato intorno alle ore 3 in zona Ardizzone
Per cause ancora in corso di accertamento un’autovettura in sosta è andata a fuoco.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno spento e messo in sicurezza il veicolo.