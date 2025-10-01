Paternò, auto in fiamme nella notte in una traversa dei “4 Canti”: coinvolta una seconda vettura, cause da accertare

PATERNO’ – Momenti di paura questa notte, intorno alle ore 2:00, in una traversa adiacente a Piazza Regina Margherita, meglio conosciuta come i “4 Canti”. Un’auto è andata improvvisamente a fuoco e le...

PATERNO’ – Momenti di paura questa notte, intorno alle ore 2:00, in una traversa adiacente a Piazza Regina Margherita, meglio conosciuta come i “4 Canti”. Un’auto è andata improvvisamente a fuoco e le fiamme hanno finito per danneggiare anche una seconda vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente non si registrano feriti, ma soltanto danni materiali.

Al momento non è stato possibile risalire con certezza alle cause dell’incendio, che restano in fase di accertamento.

Saranno le autorità competenti a stabilire l’esatta dinamica e le origini del rogo.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, data la vicinanza con uno dei punti più frequentati del centro storico paternese.