PATERNO'. AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE IN VIA DELLO STADIO

Nella scorsa notte, intorno alle 2:00, una Fiat Panda è stata completamente distrutta da un incendio in via dello Stadio a Paternò.

L'incidente ha richiesto l'intervento rapido e coordinato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e dei Carabinieri della locale Compagnia.

La vettura, parcheggiata in via dello Stadio, è andata completamente in fiamme, creando un'imponente colonna di fumo che ha attirato l'attenzione dei residenti nelle vicinanze. I Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati e hanno raggiunto il luogo dell'incidente per arginare le fiamme e impedire che si propagassero ad altre vetture o strutture circostanti.

Contemporaneamente, i Carabinieri della Compagnia di Paternò sono intervenuti per garantire la sicurezza della zona e avviare le prime indagini sull'accaduto. Al momento, non è stata accertata la causa dell'incendio, che ha completamente distrutto la Fiat Panda coinvolta.

Gli inquirenti stanno lavorando per esaminare ogni possibile pista, inclusa la valutazione di eventuali elementi che possano suggerire un'origine dolosa.