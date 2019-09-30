PATERNÒ AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE, L’INCENDIO SI È ESTESO ANCHE ALL’AUTO VICINA
Incendio auto questa notte a Paternò.
A prendere fuoco una Fiat Punto che era parcheggiata nella centralissima via G.B.Nicolosi.
L'allarme è scattato intorno alle ore 1:30, sul posto si sono recati immediatamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, allertati da alcuni residenti.
Le fiamme, nel giro di pochi minuti, hanno avvolto tutta l’automobile bruciandola completamente ed hanno raggiunto anche una Fiat Marea parcheggiata nelle vicinanze.
La Fiat Punto è andata completamente distrutta.
Gianluca Ruffino.
Per quanto riguarda le cause, si sospetta che il rogo sia di natura dolosa,
Sul posto intervenuti i Carabinieri di Paternò per gli accertamenti del caso.