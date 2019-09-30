PATERNÒ AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE, L’INCENDIO SI È ESTESO ANCHE ALL’AUTO VICINA

Incendio auto questa notte a Paternò.A prendere fuoco una Fiat Punto che era parcheggiata nella centralissima via G.B.Nicolosi.L'allarme è scattato intorno alle ore 1:30, sul posto si sono recati imme...

A cura di Redazione 30 settembre 2019 09:01

