PATERNO': AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE. PROBABILE CORTOCIRCUITO
Il fatto è accaduto stanotte intorno alle ore 00.00 in via degli Studi.Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò è intervenuta per l’incendio di un’autovetturaLa vettura interessat...
Il fatto è accaduto stanotte intorno alle ore 00.00 in via degli Studi.
Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò è intervenuta per l’incendio di un’autovettura
La vettura interessata è stata una Citroen Picasso che è andata parzialmente distrutta, nella parte anteriore e vano motore, dal rogo, ed ha danneggiato anche un'autovettura vicina.
Non si sono registrati feriti o intossicati.
Da una valutazione effettuata dai Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, l’ipotesi più accreditata è quella accidentale di un corto circuito.