PATERNÓ: Auto in fiamme questa notte alle "palme"

21 marzo 2018 20:20
Auto in fiamme questa notte alle "palme" tra l'incrocio di via Garibaldi e via Vittorio Emanuele.
Per cause in via d accertamento , a prendere fuoco è stata una Fiat 600.
Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento paternese che hanno provveduto a spegnere il rogo

In aggiornamento

