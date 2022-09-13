PATERNO’: AUTO INCASTRATA IN UN TOMBINO PER LA GRATA ROTTA

Un’auto resta incastrata in una grata di raccolta delle acque reflue, è accaduto nella mattinata di ieri, 12 Settembre, nei pressi del mercato trisettimanale di Via Fonte Maimoide.Protagonista della v...

Un’auto resta incastrata in una grata di raccolta delle acque reflue, è accaduto nella mattinata di ieri, 12 Settembre, nei pressi del mercato trisettimanale di Via Fonte Maimoide.

Protagonista della vicenda una donna, che alla guida della sua autovettura ha parcheggiato nei pressi dello stadio Falcone Borsellino tra la via dei Coralli e via Antonio Torrisi, ma quando, finite le sue commissioni, si è rimessa al volante, ha sentito un forte rumore e si è accorta di essere rimasta bloccata. Scesa dal veicolo, si è accorta che la ruota anteriore del lato guida si era incastrata in uno dei diversi tombini, usati per la raccolta delle acque, rimasti aperti a causa della mancanza delle grate in ferro.

Tanta paura per la donna, oltre ai notevoli danni subiti dalla vettura ma per fortuna nessuna conseguenza per la sua incolumità.