PATERNO': AUTO PARCHEGGIATA PRENDE FUOCO PER CORTO CIRCUITO

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 13, in via Novara dove era stato segnalato l’incendio di una Fiat Panda.La vettura ha iniziato a spri...

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 13, in via Novara dove era stato segnalato l’incendio di una Fiat Panda.

La vettura ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore, e poi ha preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e messo in sicurezza l'intera area.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che tutta la vettura venisse distrutta dalle fiamme ed hanno impedito che il rogo si propagasse.

Le cause sono riconducibili ad un cortocircuito partito dal cruscotto

Per fortuna, i danni sono rimasti limitati a metà della vettura e nessuno è rimasto ferito.