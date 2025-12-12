Paternò, auto parcheggiata sulle strisce davanti alla scuola: ingresso bloccato

Disagi e preoccupazione questa mattina davanti alla scuola di via Vulcano, a Paternò, dove un’auto è stata parcheggiata sulle strisce pedonali, bloccando di fatto l’accesso e mettendo in difficoltà ge...

Disagi e preoccupazione questa mattina davanti alla scuola di via Vulcano, a Paternò, dove un’auto è stata parcheggiata sulle strisce pedonali, bloccando di fatto l’accesso e mettendo in difficoltà genitori, alunni e personale scolastico.

La segnalazione è giunta in redazione intorno alle 7:55 da un lettore, che ha documentato la situazione: il veicolo occupava completamente le strisce pedonali proprio davanti all’ingresso dell’istituto, in un orario particolarmente delicato per l’entrata degli studenti.

Secondo quanto riferito, sono stati allertati sia i Vigili Urbani che i Carabinieri.

Il segnalante ha comunicato direttamente la targa del veicolo alla Polizia Municipale, ricevendo conferma che anche la scuola aveva già provveduto ad avvisare le forze dell’ordine e chi di competenza ad intervenire, con una pattuglia dei Carabinieri già informata della situazione.

Situazioni come questa, purtroppo non isolate, evidenziano ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole della sosta, soprattutto in prossimità delle scuole, dove la sicurezza dei più piccoli dovrebbe essere una priorità assoluta.

Si confida nell’intervento degli organi preposti, affinché episodi simili non si ripetano e venga garantita la sicurezza negli orari di ingresso e uscita scolastica.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.