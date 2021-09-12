PATERNÒ: AUTO PRENDE FUOCO DURANTE LA MARCIA, FIAMME DAL VANO MOTORE

Paura per un auto in fiamme questa sera intorno alle ore 19:30 in via Nazario Sauro a PaternòLa vettura, una Lancia Y, guidata da una donna, ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore, e poi ha pr...

Paura per un auto in fiamme questa sera intorno alle ore 19:30 in via Nazario Sauro a Paternò

La vettura, una Lancia Y, guidata da una donna, ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore, e poi ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e messo in sicurezza l’intera area.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che tutta la vettura venisse distrutta dalle fiamme ed hanno impedito che il rogo si propagasse.

Per fortuna, i danni sono rimasti limitati a metà della vettura e nessuno è rimasto ferito, soltanto tanta paura per la conducente.

Ad intervenire anche i vigili urbani che hanno bloccato il traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Grazie del video a Sofia Russo