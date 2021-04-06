PATERNO': AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un’auto, una Mercedes C320, ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 06 aprile , intorno alle 17.30 a Paternò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per...

Un’auto, una Mercedes C320, ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 06 aprile , intorno alle 17.30 a Paternò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

A intervenire a Largo dell’accoglienza nella zona del "Palazzo di Ferro". è stata una squadra del Distaccamento di Paternò con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. L’incendio dell’autovettura è divampato dal vano motore mentre il veicolo era ancora in marcia.

Fortunatamente nessun danno alle persone solo tanto spavento, le fiamme hanno seriamente danneggiato il veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante.

Sul posto pure i Carabinieri della locale stazione.