06 aprile 2021 20:01
PATERNO': AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -
News
Un’auto, una Mercedes C320,  ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 06 aprile , intorno alle 17.30 a Paternò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

A intervenire a Largo dell’accoglienza nella zona del "Palazzo di Ferro". è stata una squadra del Distaccamento di Paternò  con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. L’incendio dell’autovettura è divampato dal vano motore mentre il veicolo era ancora in marcia.

Fortunatamente nessun danno alle persone solo tanto spavento, le fiamme hanno seriamente danneggiato il veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante.

Sul posto pure i Carabinieri della locale stazione.

