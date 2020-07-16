PATERNO: AUTO ROMPE TUBO DEL GAS,INTERVENGONO VVF E CC – LE FOTO

Incidente con fuga di gas in via Collegio a Paternò.Ieri sera intorno le ore 19.30, un'auto ha urtato una tubazione del metano lungo la strada la quale si è rotta provocando una fuga di gas. I vigili...

Incidente con fuga di gas in via Collegio a Paternò.

Ieri sera intorno le ore 19.30, un'auto ha urtato una tubazione del metano lungo la strada la quale si è rotta provocando una fuga di gas. I vigili del fuoco di Catania, sono intervenuti con il Nucleo NBCR per mettere in sicurezza la strada e contenere la perdita di gas in attesa delle operazioni di ripristino e manutenzione da parte dell’Ente distributore. Sul posto anche i Carabinieri di Paternò.

Successivamente l’intervento della ditta, che ha in gestione l’impianto di distribuzione, con la sistemazione del tubo.

Sospeso il transito veicolare un paio di minuti, per motivi di sicurezza.