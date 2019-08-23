PATERNÒ: AUTO SI RIBALTA IN CONTRADA TRE FONTANE, UN FERITO
Incidente stradale autonomo oggi pomeriggio, 23 Agosto 2019, intorno alle ore 16.30 sulla SP 58, strada che collega via G. Verga a Tre Fontane, nei pressi del Supermercato.
Un uomo, alla guida di una Fiat Multipla per cause in via d’accertamento ha perso il controllo del mezzo, sbattendo e ribaltandosi.
Immediatamente soccorso, dall’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, è stato trasportato all’ospedale per ulteriori controlli, non dovrebbe essere in gravi condizioni.
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò ed i Carabinieri di Paternò per i dovuti accertamenti.