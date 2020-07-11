PATERNÒ: AUTO SI RIBALTA IN VIA MESSINA
Incidente stradale si è verificato intorno le ore 19 in via Messina a Paternò, in zona scala vecchia. Per cause non ancora note, una Ka con a bordo tre persone a perso il controllo ed si è capovolta.
Sul posto il pronto intervento dei vigili del fuoco per aiutare i malcapitati ad uscire dell'autovettura e mettere in sicurezza il mezzo.
Sul posto ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi, le tre persone all'Interno del mezzo, tra cui una minorenne sono stati trasferiti all'ospedale per ulteriori accertamenti.
Secondo le prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni
Sul posto la Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
IN AGGIORNAMENTO