PATERNO’: AUTO SI RIBALTA IN VIA MONGIBELLO, UN FERITO

E’ successo intorno alle ore 10.30 in via Mongibello, strada che porta a Ragalna.

Una Toyota Yaris si è ribaltata andando a finire al centro della carreggiata a causa, probabilmente, dell asfalto bagnato.

Ferito il conducente, trasportato in ospedale da un ambulanza per ulteriori accertamenti

Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Paternò per i rilievi e la gestione del traffico e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.