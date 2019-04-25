PATERNO’: AUTO SI RIBALTA IN VIA MONGIBELLO, UN FERITO
A cura di Redazione
25 aprile 2019 11:26
+++FLASH NEWS+++
E’ successo intorno alle ore 10.30 in via Mongibello, strada che porta a Ragalna.
Una Toyota Yaris si è ribaltata andando a finire al centro della carreggiata a causa, probabilmente, dell asfalto bagnato.
Ferito il conducente, trasportato in ospedale da un ambulanza per ulteriori accertamenti
Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Paternò per i rilievi e la gestione del traffico e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.
