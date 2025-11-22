Paternò, auto si ribalta in via Santa Lucia: conducente ferito e strada chiusa

AGGIORNAMENTO – ore 21:10Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto in via Santa Lucia a Paternò. Alla guida dell’auto ribaltata c’era un uomo di 73 anni, che fortunatamente non ha riportato...

AGGIORNAMENTO – ore 21:10

Emergono ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto in via Santa Lucia a Paternò. Alla guida dell’auto ribaltata c’era un uomo di 73 anni, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Dopo le prime cure da parte dei sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito al vicino ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

La strada resta ancora chiusa al transito per consentire la completa messa in sicurezza del veicolo e dell’area. La Polizia Municipale è al lavoro per la ricostruzione della dinamica.

Poco dopo le 19:30 di questa sera un incidente ha interessato via Santa Lucia, a Paternò.

Una Mercedes Classe A, mentre stava scendendo lungo l’arteria, per cause ancora da accertare si è improvvisamente ribaltata su un fianco, terminando la corsa adagiata sul lato passeggero.

Sul posto sono intervenute in pochi minuti le squadre del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente. L’uomo è rimasto ferito, ma secondo le prime valutazioni non sarebbe in gravi condizioni. È stato comunque trasferito al vicino ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo e dell’area, considerato il rischio legato al ribaltamento.

La Polizia Municipale ha chiuso temporaneamente la strada al transito per consentire rilievi e operazioni di recupero del mezzo. Inevitabili i disagi al traffico, in una fascia oraria particolarmente frequentata.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione: saranno gli accertamenti delle prossime ore a chiarire le cause dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti.