PATERNO': AUTO SI RIBALTA SU UN LATO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, FERITO

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 12.20 in pieno centro a Paternò.

Per cause non ancora note una Fiat Panda guidata da un signore di 80 enne circa, probabilmente a causa della strada stretta e difficile, ha perso in controllo del mezzo ribaltandosi in via Duca degli Abruzzi su un lato.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò , che hanno estratto l'uomo incastrato dentro l'autovettura e messo in sicurezza l'autovettura e un ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al malcapitato, per essere trasferito in ospedale per le cure del caso.

Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica