Paternò, auto si ribalta sulla sp229, illeso conducente

Paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 229, nel territorio di , dove si è verificato un incidente stradale autonomo.Secondo una prima ricostruzione, un giovane originario di Bi...

Paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 229, nel territorio di , dove si è verificato un incidente stradale autonomo.

Secondo una prima ricostruzione, un giovane originario di Biancavilla, mentre percorreva l’arteria in direzione Santa Maria di Licodia, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto si è schiantata contro il muretto laterale che delimita la carreggiata, ribaltandosi e terminando la corsa con le ruote all’aria.

Nonostante la violenza dell’impatto, il conducente è riuscito a uscire dall’abitacolo senza riportare ferite. Un esito fortunatamente positivo che ha evitato conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Paternò, impegnati nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità, temporaneamente rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza della strada e la rimozione del mezzo incidentato.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.