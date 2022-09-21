PATERNO': AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, FERITO CONDUCENTE
Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi nella mattina di oggi, 21 Settembre 2022 sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia, in territorio di Paternò nei pressi dell'incrocio "Currone".
Il conducente di una Fiat Punto, per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto è andato a sbattere violentemente conto il muro che costeggia la strada.
Serie le ferite riportate dal 46 enne alla guida del mezzo, che è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per le cure ed i dovuti accertamenti del caso.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
La strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.