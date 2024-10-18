PATERNÒ: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO IN VIA BALATELLE, UN FERITO
AGGIORNAMENTOUna donna ferita di nazionalità straniera è il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi 18 ottobre 2024 in via Balatelle, a Paternò.La donna immediatamente soccor...
AGGIORNAMENTO
Una donna ferita di nazionalità straniera è il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi 18 ottobre 2024 in via Balatelle, a Paternò.
La donna immediatamente soccorsa dopo le prime cure del caso sul posto è stata trasferita all'ospedale per le cure del caso, fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze, illeso il conducente del mezzo.
Il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo della pubblica illuminazione
Paternò - Pochi minuti fa si è verificato un grave incidente stradale in via Balatelle, a Paternò.
Secondo le prime informazioni, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa della forte pioggia che sta colpendo la zona.
L'auto è finita violentemente contro un palo della pubblica illuminazione, senza coinvolgere altri mezzi nel sinistro.
Sul posto sono già presenti le squadre di soccorso, impegnate a prestare assistenza alle persone coinvolte.
La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e si attendono ulteriori dettagli sullo stato dei feriti.
Il traffico nella zona è attualmente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.
La notizia è in aggiornamento.