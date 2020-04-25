PATERNO': AUTO VA A FUOCO

I Vigili del Fuoco della sede di Catania, sono intervenuti per domare un rogo che ha avvolto un’automobile parcheggiata in strada.I pompieri sono stati chiamati verso le ore 20.30 di ieri 24 Aprile 20...

I Vigili del Fuoco della sede di Catania, sono intervenuti per domare un rogo che ha avvolto un’automobile parcheggiata in strada.

I pompieri sono stati chiamati verso le ore 20.30 di ieri 24 Aprile 2020, sono giunti sul posto, sulla sp58 in Contrada Ciappe Bianche velocemente ed hanno spento le fiamme, che nel frattempo avevano danneggiato in modo lieve anche una seconda auto parcheggiata.

Sull’accaduto hanno effettuato accertamenti sia i vigili del fuoco che i Carabinieri di Paternò e sembrerebbe che l’incendio possa essere dovuto ad un cortocircuito.

Per fortuna non si segnala nessun ferito.

op