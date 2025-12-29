Paternò, autobus FCE bloccato in via Rizzo: sosta selvaggia paralizza il traffico per oltre 20 minuti

Mattinata di disagi oggi, 29 dicembre 2025, a Paternò , dove un autobus della (FCE) è rimasto bloccato in via Rizzo a causa della sosta selvaggia di alcune auto che hanno reso impossibile la svolta v...

Mattinata di disagi oggi, 29 dicembre 2025, a Paternò , dove un autobus della (FCE) è rimasto bloccato in via Rizzo a causa della sosta selvaggia di alcune auto che hanno reso impossibile la svolta verso via Vittorio Emanuele.

Secondo le segnalazioni giunte alla redazione di 95047, il mezzo è rimasto fermo per circa 15 minuti, con il blocco che si è protratto complessivamente per oltre 20 minuti, causando rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona.

Solo grazie all’aiuto di alcuni passanti, che hanno fornito indicazioni all’autista, l’autobus FCE è riuscito a riprendere la marcia. La manovra è stata particolarmente complessa, con diversi tentativi e il passaggio avvenuto “proprio a pelo”, a pochi centimetri dalle auto parcheggiate irregolarmente.

L’episodio evidenzia ancora una volta come la sosta selvaggia, soprattutto nelle vie strette del centro urbano, possa bloccare il trasporto pubblico e creare seri disagi a cittadini e pendolari, oltre a potenziali rischi per la sicurezza.

