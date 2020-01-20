PATERNÒ: AVEVA CERCATO DI ESTORCERE DEI SOLDI AD UN PRETE: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 31e...
In particolare come si ricorderà, nello scorso dicembre il PATERNO’ aveva aggredito un sacerdote al fine di farsi consegnare una somma di denaro, intento non riuscito per il tempestivo intervento dei militari che lo avevano bloccato .
I conseguenziali accertamenti svolti dall’Arma paternese poi, compendiati alla Procura della Repubblica etnea, hanno determinato l’aggravamento della misura con la detenzione in carcere, a seguito della quale l’uomo è stato tradotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.