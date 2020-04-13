PATERNÒ, AVEVA RAPINATO UN AMBULANTE E RUBATO GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE: ARRESTATO
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 34enne paternese Giuseppe AUTERI.
Il provvedimento, come accertato dai militari nel corso delle indagini, è scaturito a seguito di una rapina commessa dall’uomo in Paternò lo scorso 20 marzo allorchè, armato di una pistola, si introdusse all’interno del garage di un venditore ambulante con l’intento di rapinarlo del borsello.
Nell’occasione, a seguito di un accenno di reazione da parte della vittima, l’AUTERI colpì quest’ultima con il calcio della pistola provocandole ferite al volto guaribili in 5 giorni, consistenti in “ematoma oculare sinistro ed edema labbro superiore”.
Ma vi è di più perchè il giorno seguente, infatti, l’uomo si rendeva addirittura autore del furto delle derrate destinate alle famiglie bisognose a causa dell'emergenza del fenomeno epidemico in corso, custodite all’interno del deposito della chiesa “Monastero della S.S. Annunziata.
L’arrestato è stato tradotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.