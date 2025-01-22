PATERNO'. AVVIATI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE SU SALITA TRE CASE: IL SINDACO NINO NASO E L'ASSESSORE FARANDA IN SOPRALLUOGO

Ieri pomeriggio, il Sindaco Nino Naso, accompagnato dall’Assessore alla Manutenzione Roberto Faranda, ha effettuato un sopralluogo per avviare gli interventi di manutenzione stradale, a partire dall’a...

Ieri pomeriggio, il Sindaco Nino Naso, accompagnato dall’Assessore alla Manutenzione Roberto Faranda, ha effettuato un sopralluogo per avviare gli interventi di manutenzione stradale, a partire dall’arteria che collega Paternò a Belpasso, precisamente nella salita “Tre Case”.

L’operazione segna l’inizio di una serie di lavori che interesseranno l’intero territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade cittadine. Durante l’esecuzione dei lavori, la Polizia Locale è intervenuta per garantire la corretta gestione del traffico veicolare e la sicurezza degli utenti della strada, assicurando il regolare svolgimento delle operazioni.

Il Sindaco Nino Naso ha commentato l’inizio dei lavori con una dichiarazione: “Con questi interventi, vogliamo fare un passo concreto per garantire strade più sicure e fruibili a Paternò, per il benessere di tutti i cittadini.” Un impegno tangibile per rispondere alle necessità quotidiane della comunità.

Anche l’Assessore alla Manutenzione Roberto Faranda ha espresso soddisfazione per il progetto: “Questo è uno degli interventi che stiamo mettendo in atto per rendere ogni strada più sicura e funzionale, rispondendo alle necessità quotidiane dei cittadini con azioni mirate.”

L’obiettivo principale di questa iniziativa è migliorare la viabilità cittadina, garantendo strade più sicure e facilmente percorribili, con interventi che rispondano alle esigenze pratiche e quotidiane della popolazione.