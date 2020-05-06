PATERNO’: AVVISI PER I BUONI SCUOLA
Riceviamo dalla direzione della Banca Unicredit, la notizia che ad oggi la Città Metropolitana di Catania non ha ancora trasmesso alle varie filiali l’elenco dei nominativi di chi deve ancora riscuotere i buoni scuola relativi agli anni 2014-2015 e per il 2015-2016.
Ad oggi sono state già evase circa 1300 pratiche su oltre 9000. La Città metropolitana al momento continuerà con i pagamenti tramite Iban, per richiedere i pagamenti inviare una mail all’indirizzo mail [email protected].
Appena avremo notizie in merito ai pagamenti presso le filiali vi daremo immediata comunicazione.