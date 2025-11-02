Paternò Badminton brilla ai Campionati Italiani Under: due bronzi e sei quarti di finale

Dal 23 al 26 ottobre, a Chiari (BS), si sono svolti i Campionati Italiani Under di badminton, appuntamento nazionale che ha visto in campo i migliori giovani talenti della disciplina. Tra i protagonis...

Dal 23 al 26 ottobre, a Chiari (BS), si sono svolti i Campionati Italiani Under di badminton, appuntamento nazionale che ha visto in campo i migliori giovani talenti della disciplina. Tra i protagonisti anche la rappresentativa del Paternò Badminton, giunta in Lombardia con ben otto atleti pronti a confrontarsi ad alti livelli.

A difendere i colori paternesi sono stati:

Salvatore Casella, Gabriele Sant’Angelo, Mattia Ferlito, Carmelo Casella, Caterina Saccone, Elena Calabrò, Giuseppe Motta e Alessandro Casella.

La squadra ha disputato quattro giorni di gare intense, mostrando grande determinazione e qualità tecnica. Nel corso della competizione sono arrivati ben sei quarti di finale, segno dell’ottima preparazione del gruppo.

Ottime prestazioni per Gabriele Sant’Angelo, protagonista sia nel singolare maschile che nel doppio misto. In entrambe le specialità ha sfiorato l’accesso alla zona medaglie, uscendo dai match di misura dopo partite combattute fino all’ultimo punto.

Due splendide medaglie hanno comunque coronato l’impegno del team paternese:

– Bronzo Under 13 per Elena Calabrò in coppia con Renner Theresa della BC Malles

– Bronzo per Caterina Saccone, insieme a Barbara Virgillito della società Le Racchette Paternò

Soddisfazione da parte dello staff tecnico per i risultati ottenuti e per la crescita complessiva del gruppo.

«Mi ritengo molto contento del gioco espresso dai miei atleti» – il commento della società – «c’è un po’ di rammarico perché, considerando il livello espresso, le medaglie avrebbero potuto essere anche di più. Ringrazio l’allenatore Marcantonio Fiorito per il lavoro svolto insieme a me nella preparazione del gruppo».

E non c’è tempo per fermarsi: il calendario è fittissimo. A novembre la società sarà impegnata a Palermo per i Campionati Italiani Senior, mentre continua senza sosta l’importante lavoro nelle scuole del territorio, attività che il club svolge gratuitamente con l’obiettivo di far crescere nuovi giovani talenti e alimentare il vivaio locale.