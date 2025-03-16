PATERNÒ BADMINTON CONQUISTA LA SALVEZZA IN SERIE B

Nei due concentramenti di Serie B, svoltisi l’11-12 gennaio a Caltanissetta e l’8-9 marzo a Novi Milanese, il Paternò Badminton ha raggiunto l’obiettivo stagionale conquistando la salvezza. La squadra...

Nei due concentramenti di Serie B, svoltisi l’11-12 gennaio a Caltanissetta e l’8-9 marzo a Novi Milanese, il Paternò Badminton ha raggiunto l’obiettivo stagionale conquistando la salvezza. La squadra, composta dal capitano Marcantonio Fiorito, Saccone Caterina, Mattia Ferlito, Giulia Fiorito, Lena Kobler e Anton Gurscheler (questi ultimi in prestito dall’A.S.V. Malles), ha ottenuto importanti vittorie negli scontri diretti.

Il team di Paternò ha avuto un ottimo rendimento, vincendo le sfide decisive contro Sardegna, Messina, Caltanissetta e, infine, il derby contro Le Racchette di Paternò. Tuttavia, la squadra ha dovuto cedere il passo a Merano, Città di Palermo e BC Milano, formazioni ben attrezzate e con un livello di gioco molto alto.

L’allenatore Gianfrancesco Fiorito, soddisfatto della prestazione dei suoi atleti, ha sottolineato la difficoltà delle partite disputate:

“Non è stato facile, dato l’ottimo livello delle altre squadre, molte delle quali con giocatori stranieri. Specialmente nella seconda giornata abbiamo incontrato qualche difficoltà, perdendo contro le prime due della classifica. Ma alla fine, con un ampio margine, abbiamo conquistato la salvezza vincendo 5-0 contro Caltanissetta e 4-1 contro Messina.”

Con la permanenza in Serie B assicurata, gli atleti del Paternò Badminton si preparano ora ai prossimi impegni nei tornei Grand Prix, che li vedranno protagonisti in diverse tappe in Sicilia e oltre i confini regionali.

A coronare il successo della stagione, il Vice Presidente Francesco Di Perna ha organizzato la tradizionale cena di festeggiamento in un ristorante di Catania, dove squadra e staff hanno potuto celebrare il traguardo raggiunto.

Un risultato che conferma la determinazione e il valore del Paternò Badminton, pronto a nuove sfide e ambiziosi obiettivi per il futuro.