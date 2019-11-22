PATERNÒ: BAMBINA CADE A CASA, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO
A cura di Redazione
22 novembre 2019 11:51
FLASH
Le notizie sono ancora frammentarie ma secondo le primi informazioni una bimba di circa 1 anno sarebbe caduta dal letto in un un appartamento in zona Palazzolo
Immediatamente intervenuta sul posto un'ambulanza del 118, che vista la gravità della piccola ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, giunto da Catania, ed atterrato all'interno del campo sportivo, che ha immediatamente stabilizzato la bambina è trasferita per le cure del caso all'ospedale.
Notizia in aggiornamento
