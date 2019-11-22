PATERNÒ: BAMBINA CADE A CASA, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO

FLASHLe notizie sono ancora frammentarie ma secondo le primi informazioni una bimba di circa 1 anno sarebbe caduta dal letto in un un appartamento in zona PalazzoloImmediatamente intervenuta sul posto...

Notizia in aggiornamento