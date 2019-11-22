PATERNO': BAMBINA CADE A CASA, “NON È IN PERICOLO DI VITA"

Notizie confortanti arrivano dall’ospedale Cannizzato di Catania, dove si trova ricoverata la bambina che entrata al pronto soccorso in codice giallo, ed è stata giudicata dai medici in condizioni gen...

Notizie confortanti arrivano dall’ospedale Cannizzato di Catania, dove si trova ricoverata la bambina che entrata al pronto soccorso in codice giallo, ed è stata giudicata dai medici in condizioni generali buone.

Sarà comunque tenuta sotto osservazione ai fini di accertare il suo quadro clinico e prevenire ulteriori complicazioni.

L'incidente si è verificato questa mattina, sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che vista la gravità della piccola ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, giunto da Catania, atterrato all'interno del campo sportivo.

Grave fuori programma si verificato, poiché il cancello del campo sportivo era chiuso.

A causa di un recente cambio di lucchetti, gli agenti della Polizia Municipale erano sprovvisti di chiavi e solo l’arrivo del custode ha permesso di soccorrere la piccola sull’elisoccorso, decollato pochi minuti dopo per l’ospedale “Cannizzaro” di Catania.