PATERNO': BAMBINI TRASFERITI AL LICEO, LE PROTESTE DEI GENITORI

Polemica scuole a Paternò, per lo spostamento di alcuni bambini del primo circolo nel plesso del Liceo Classico sito in via degli Studi.

Da segnalazioni avute dai genitori, la struttura in cui sono ospitati due classi dell’asilo, non sarebbe l’ideale per i piccoli. Bagni alti, e non idonei per i bambini piccoli come quelli dell’asilo, e una struttura molto fatiscente, in cui molte cose sono state sistemate in maniera precaria, a partire dal pavimento coperto con uno di pvc che non è stato incollato al meglio, e presenza di vetri in parte danneggiati.

Infine, ma non meno importante, la divisione del corridoio effettuata con degli armadi, e l’esterno che urge di una attenta pulizia e soprattutto di controllo.

Appena ricevuta la segnalazione, abbiamo immediatamente contattato il sindaco, Nino Naso, che ci ha dichiarato che oggi avrebbe effettuato un sopralluogo nel plesso, e che avrebbe provveduto a sistemare le cose che competono al Comune, e che si sarebbe fatto portavoce, presso il Dirigente dell’Istituto, per le problematiche di competenza della scuola.

Restiamo in attesa di una soluzione al problema, e pronti a raccogliere le eventuali segnalazioni.

Dopo il sopralluogo, avvenuto stamane, il Comune sta provvedendo per quello di propria competenza, e oltre a cambiare il lavabo che per i bambini è risultato alto, stanno provvedendo a pulire fuori e a realizzare i lavori di propria competenza.