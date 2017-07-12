PATERNO' BASEBALL CAMPIONI REGIONALI DI SOFTBALL

Continuano i successi per le squadre di BASEBALL e SOFTBALL della città di Paternò. Il “Diamante” vede protagonista questa volta la formazione Under 13 di SOFTBALL, che nel pomeriggio di ieri, nonosta...

Continuano i successi per le squadre di BASEBALL e SOFTBALL della città di Paternò. Il “Diamante” vede protagonista questa volta la formazione Under 13 di SOFTBALL, che nel pomeriggio di ieri, nonostante la colonnina di mercurio abbia toccato i 40 gradi, nel campo di via Verga ha battuto sul finale del campionato regionale l’ ASD AQUILA BRONTE SOFTBALL, laureandosi così Campioni Regionali. Questa vittoria è il risultato dell’impegno di un gruppo di atleti giovani e determinati guidati dal team della ASD PATERNO’ BASEBALL, fiore all'occhiello del panorama sportivo della città di Paternò.

A.P.