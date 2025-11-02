Paternò, beccati mentre contano droga e soldi al tavolo di un’attività commerciale: arrestati 18enne e 20enne

Sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò due giovani di 18 e 20 anni, entrambi del posto, che – sulla base degli indizi raccolti, fatti salv...

Sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Paternò due giovani di 18 e 20 anni, entrambi del posto, che – sulla base degli indizi raccolti, fatti salvi gli ulteriori accertamenti giudiziari – sarebbero ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il provvedimento sarebbe scaturito nel corso di un servizio antidroga condotto dall’Arma.

Intorno alle ore 18, i militari avrebbero incrociato i due ragazzi mentre transitavano a bordo di uno scooter in via Napoli. I giovani, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di droga, sarebbero stati riconosciuti e discretamente seguiti fino a un esercizio commerciale, dove si sarebbero seduti a un tavolo.

Secondo quanto riferito, i Carabinieri li avrebbero osservati mentre contavano alcune dosi, presumibilmente di sostanza stupefacente, e del denaro contante.

Accortisi dell’arrivo dei militari, il 20enne avrebbe tentato di nascondere tutto all’interno di un marsupio.

Fermati e accompagnati all’esterno, i due giovani sarebbero stati sottoposti a controllo: all’interno del marsupio i militari avrebbero rinvenuto 23 dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita, oltre a 315 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione nelle rispettive abitazioni avrebbe fornito ulteriori riscontri: a casa del 18enne, all’interno di una credenza, sarebbero state trovate altre 21 dosi di marijuana già confezionate.

L’arresto dei due giovani paternesi è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.