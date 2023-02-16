PATERNÒ. BECCATI MENTRE SFONDANO VETRATA DI UN NEGOZIO CON UN BLOCCO DI CEMENTO: ARRESTATO 34ENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un 34enne di nazionalità marocchina, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché responsabile di furto ag...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un 34enne di nazionalità marocchina, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché responsabile di furto aggravato e danneggiamento.

L’equipaggio della gazzella, nel corso dell’espletamento del turno notturno, è stato attivato intorno alle 01:00 dalla centrale operativa a seguito della comunicazione telefonica di un cittadino che segnalava un furto, in quel momento ancora in atto, perpetrato da due individui ai danni di un negozio di ottica in via Vittorio Emanuele.

I militari sono immediatamente arrivati sul posto, sorprendendo effettivamente i due che, mediante un blocco di cemento, erano intenti a sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale.

Alla loro vista i due hanno tentato la fuga, riuscita però soltanto ad uno dei ladri, mentre l’altro è stato bloccato dai militari che, poi, hanno constatato l’ingente danno provocato alla porta d’ingresso del negozio.

Il 34enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.