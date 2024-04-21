PATERNO’: “BECCATI” ZOZZONI ALL’ISOLA ECOLOGICA, FURGONE MULTATO E SEQUESTRATO

Ispettori del Nucleo di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Paternò, dopo diversi servizi di appostamento e monitoraggio, sono riusciti a individuare e verbalizzare un furgone con targa bulgara...

L'operazione, condotta con tenacia e determinazione dagli agenti, si inserisce nell'ambito di un'azione mirata volta a contrastare il fenomeno dell'abbandono selvaggio di rifiuti sul territorio comunale.

Il conducente, un cittadino di nazionalità rumena ma residente a Paternò, è stato multato per diverse violazioni, tra cui la mancata copertura assicurativa, l'omessa revisione e reati ambientali. Il mezzo è stato inoltre posto sotto sequestro e affidato in custodia giudiziaria a una ditta specializzata.

L'intervento degli agenti della Polizia Locale rappresenta un segnale forte contro l'illegalità e a tutela dell'ambiente.

Si ricorda ai cittadini che il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente presso le isole ecologiche autorizzate, nel rispetto delle norme vigenti. Chiunque sia sorpreso a depositare rifiuti in modo abusivo sarà sanzionato severamente.