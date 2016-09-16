Paternò, beccato con la cocaina addosso: fermato 15enne

Il minore è stato accompagnato al Centro di Prima accoglienza

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un 15enne, paternese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina una pattuglia, durante un servizio antidroga, ha osservato il minore aggirarsi con circospezione per via Dei Platani. I militari insospettiti hanno controllato e perquisito il 15enne trovandolo in possesso di 19 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi e 7 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 15 grammi, che sono state sequestrate.

L’arrestato è stato accompagnato nel Centro di Prima Accoglienza di Catania in via Franchetti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.