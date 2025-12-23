Paternò–Belpasso, "Salita delle tre case” : dopo mesi la situazione peggiora. Con la pioggia salta il manto stradale

Paternò (CT) – A distanza di mesi dalle proteste dei residenti, la situazione della strada in Contrada Tre Case, al confine tra i Comuni di Paternò e Belpasso, è ulteriormente peggiorata, trasformando...

Paternò (CT) – A distanza di mesi dalle proteste dei residenti, la situazione della strada in Contrada Tre Case, al confine tra i Comuni di Paternò e Belpasso, è ulteriormente peggiorata, trasformandosi in una vera e propria emergenza per chi vive e transita quotidianamente nella zona.

Le piogge intense dei giorni scorsi hanno aggravato un quadro già critico: il manto stradale è saltato in più punti, con buche profonde, avvallamenti e tratti completamente dissestati che rendono la circolazione pericolosa, soprattutto nelle ore serali e in caso di maltempo.

Il tratto viario, che rappresenta un importante collegamento tra le aree periferiche dei due Comuni, si presenta oggi come un percorso ad alto rischio:

asfalto divelto e buche nascoste dall’acqua

carreggiata sconnessa e scivolosa

danni frequenti a pneumatici e sospensioni

gravi pericoli per motociclisti e ciclisti

Una situazione che, proprio per la posizione di confine, rischia di trasformarsi in un rimpallo di competenze, mentre il degrado continua ad aumentare.

✊ Cresce la rabbia dei residenti

I cittadini di Contrada Tre Case parlano di mesi di segnalazioni e attese, senza interventi strutturali risolutivi.

Ogni nuova pioggia peggiora ulteriormente le condizioni della strada, rendendola sempre meno sicura e sempre più impraticabile.

“Basta una notte di pioggia per far saltare altro asfalto: così non si può andare avanti”, raccontano i residenti.

Proprio perché si tratta di una strada di confine, i residenti chiedono un intervento congiunto e urgente da parte delle amministrazioni comunali di Paternò e Belpasso, affinché venga messa in sicurezza una via fondamentale per chi vive e lavora nella zona.

📸 Le immagini scattate sul posto documentano chiaramente la gravità del dissesto, con ampie porzioni di asfalto saltate dopo le recenti piogge.

🔴 La situazione resta critica e richiede risposte immediate.