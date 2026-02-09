Paternò–Belpasso, via Scala Vecchia sempre più impraticabile: “Salita delle Tre Case distrutta dalle buche”
Ancora una segnalazione da parte degli automobilisti per le condizioni critiche di via Scala Vecchia, nel tratto che collega il territorio di Paternò con Belpasso, conosciuto da tutti come la “salita delle Tre Case”.
Da mesi, infatti, la strada risulta fortemente danneggiata dalla presenza di grosse buche e dissesti del manto stradale, che rendono il transito sempre più difficile e pericoloso, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.
A denunciare la situazione sono diversi cittadini che quotidianamente percorrono quel tratto per motivi di lavoro o per spostamenti tra i due comuni.
“Buongiorno, la salita delle 3 case è diventata da mesi impraticabile. Non ne possiamo più, tutti i giorni dobbiamo percorrere questa strada distrutta”, scrive un automobilista esasperato.
Le condizioni dell’asfalto costringono molti conducenti a manovre improvvise per evitare le buche, con il rischio concreto di incidenti e danni alle auto. La zona, inoltre, risulta particolarmente disagevole anche per motociclisti e scooteristi, che si trovano ad affrontare un percorso pieno di insidie.
La richiesta dei cittadini è chiara: un intervento urgente di manutenzione, prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente o causare conseguenze più gravi.